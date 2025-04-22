النجمات تحتفلن بالربيع ومحمد رمضان في "كوتشيلا".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعي حسابها على انستجرام، صورًا جديدة احتفالا بأعياد الربيع، التقطتها أثناء تواجدها في إحدى الدول الأجنبية.

إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بـ شم النسيم مع مجموعة من النجوم والنجمات، بينهم: فيفي عبده، رانيا فريد شوقي، نبيلة عبيد، سلاف فواخرجي، ونشرت الصور عبر حسابها على انستجرام.

بوسي شلبي

نشرت المذيعة بوسي شلبي صورا عبر صفحتها على انستجرام، جمعتها بعدد من النجوم والنجمات احتفالا بأعياد الربيع.

وئام مجدي

شاركت الفنانة وئام مجدي متابعي حسابها على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه على موقع انستجرام، صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في أمريكا ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا، معلقا "لن ينسى التاريخ أن أول مصري غنى هناك كان محمد رمضان، بفضل الله وحب جمهوري، بدأنا نكتب فصلًا جديدًا في التاريخ، هذه مجرد البداية".

أحمد داش

نشر الفنان أحمد داش عبر انستجرام صورًا تجمعه بشقيقه كريم، الذي احتفل مؤخرًا بزفافه، وعلق "سلام يا صاحبي".

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورًا جديدة لها من أحدث ظهور في جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على انستجرام، ولاقت إعجاب متابعيها.

هشام جمال

نشر المنتج والفنان هشام جمال عبر "انستجرام"، صورة من عقد قرانه تجمعه بزوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، ومجموعة من أصدقائه المقربين.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوى عبر انستجرام، صورة لها بفستان قصير وسط الزهور كما شاركت الجمهور صورا من طاولة الطعام احتفالا بشم النسيم.

مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها عبر انستجرام، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أبيض وسط المياه، وكتبت: "الدنيا ربيع والجو بديع".