مايان السيد ونادية الجندي ونسرين طافش.. 20 صورة من احتفال النجمات بـ شم النسيم

حرصت عدد من نجمات الفن على مشاركة الجمهور لحظات الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع بطرق مختلفة وجلسات تصوير مبهجة، وخلال السطور التالية، نتعرف كيف احتفلت النجمات.

نادية الجندي

الفنانة نادية الجندي التقطت الصور التذكارية مع سلة البيض الملون وشاركت جمهورها صور الاحتفال.

لبلبة

شاركت لبلبة جمهورها بمقطع فيديو أظهر ملامح الاحتفال، إذ ظهرت وهي وسط الزهور وتتناول الفسيخ في إحدى الحدائق.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوى صورة لها بفستان قصير وسط الزهور كما شاركت الجمهور صورا من طاولة الطعام احتفالا بشم النسيم.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور عبر انستجرام، كشفت عن مائدة طعامها يوم شم النسيم والتي تضم الجمبري والكابوريا والفسيخ والرنجة والبصل الأخضر، وكتبت: "شم نسيم سعيد عليكم يا رب، شم النسيم يعني فسيخ و رنجة، و اللي ما جربهمش فمصر فايتو كتير، أنتو من جماعة الفسيخ ولا الرنجة ؟ ولا لسا ما جربتوه".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جمعتها بعدد من النجوم من بينهم الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على انستجرام وسط مظاهر الاحتفال بشم النسيم.

مايان السيد

شاركت الفنانة مايان جمهورها مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة لها ظهرت فيها بفستان أبيض وسط المياه، وكتبت: "الدنيا ربيع والجو بديع".

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة ظهرت فيها وسط الورود، وظهرت بإطلالة مبهجة.

نرمين الفقي وبوسي شلبي

نشرت المذيعة بوسي شلبي مجموعة صور مع عدد من النجوم من بينهم نرمين الفقي ودنيا عبد العزيز.