إلهام شاهين تحتفل بأعياد الربيع مع النجوم.. وتوجه رسالة لـ سلاف فواخرجي

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بأعياد الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين 21 أبريل، مع عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وشاركت صورها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وجمعت الصور إلهام بكل من: رانيا فريد فريد شوقي، خالد زكي، هاني رمزي، نبيلة عبيد، لبلبة، هالة سرحان، فيفي عبده، أمير شاهين، بوسي شلبي.

وعلقت إلهام على الصور "شم النسيم واللمة الحلوة وأجمل صحبة.. وشرفتنا بالحضور صديقتي الغالية النجمة الجميلة سلاف فواخرجي.. حبيبة قلبي منورة مصر بلدك التاني.. وكل الفنانين سعداء بوجودك معانا جدا.. وبإذن الله تنوري شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانة.. مرحبا بـ سلاف فواخرجي".

جدير بالذكر أن النجمة إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.