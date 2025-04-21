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إلهام شاهين تحتفل بأعياد الربيع مع النجوم.. وتوجه رسالة لـ سلاف فواخرجي

09:49 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    سلاف فواخرجي وإلهام شاهين وهاني رمزي
  • عرض 10 صورة
    رانيا فريد شوقي وسلاف فواخرجي وإلهام شاهين
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي مع إلهام شاهين
  • عرض 10 صورة
    رانيا فريد شوقي وسلاف فواخرجي وإلهام شاهين وأمير شاهين
  • عرض 10 صورة
    خالد زكي ولبلبة وسلاف فواخرجي وإلهام شاهين ونبيلة عبيد
  • عرض 10 صورة
    إلهام شاهين وسلاف فواخرجي
  • عرض 10 صورة
    بوسي شلبي وسلاف فواخرجي وفيفي عبده وإلهام شاهين ونبيلة عبيد ولبلبة
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي وإلهام شاهين
  • عرض 10 صورة
    سلاف فواخرجي وفيفي عبده وإلهام شاهين ونبيلة عبيد ولبلبة
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كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بأعياد الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين 21 أبريل، مع عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وشاركت صورها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وجمعت الصور إلهام بكل من: رانيا فريد فريد شوقي، خالد زكي، هاني رمزي، نبيلة عبيد، لبلبة، هالة سرحان، فيفي عبده، أمير شاهين، بوسي شلبي.

وعلقت إلهام على الصور "شم النسيم واللمة الحلوة وأجمل صحبة.. وشرفتنا بالحضور صديقتي الغالية النجمة الجميلة سلاف فواخرجي.. حبيبة قلبي منورة مصر بلدك التاني.. وكل الفنانين سعداء بوجودك معانا جدا.. وبإذن الله تنوري شاشاتنا بأجمل أعمال من أجمل فنانة.. مرحبا بـ سلاف فواخرجي".

جدير بالذكر أن النجمة إلهام شاهين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إلهام شاهين شم النسيم انستجرام إلهام شاهين سلاف فواخرجي
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