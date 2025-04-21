رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. والجمهور: أحلى ملكة جمال

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت رانيا بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أسود، وهنأت جمهورها بأعياد الربيع وشم النسيم، معلقة "أعياد سعيدة وأتمنى لكم عيد فصح مملوء بالسعادة والحب".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "القمر بتاعنا"، "رورو القمر"، "أحلى ملكة"، "إيه الجمال ده كله، أحلى تحية لأحلى ملكة جمال"، "هذا الفستان حلو"، "ملكة رائعة".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل نص الشعب اسمه محمد بطولة عصام عمر، شيرين، مايان السيد، محمد عبدالعظيم، هاجر السراج، محمود محمود، كما شاركت في بطولة مسلسل "جريمة منتصف الليل" مع الفنانين: أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله.