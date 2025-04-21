"فستان قصير وألوان مبهجة".. ليلى علوي تحتفل بـ شم النسيم

هنأت الفنانة ليلى علوي، جمهورها بأعياد الربيع وشم النسيم، ونشرت مجموعة صور جديدة لها من أحدث ظهور، عبر خاصية ستوري انستجرام..



وظهرت ليلى علوي وهي تحتفل بـ شم النسيم، وسط الزهور، بفستان قصير مُزين برسومات وألوان مبهجة.



وشاركت مؤخرا النجمة ليلى علوي بفيلم المستريحة وشاركها البطولة بيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.