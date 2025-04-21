صور جديدة وكواليس اختيار مي الغيطي فستانًا ملكيا لزفافها

احتفلت الفنانة مي الغيطي، مساء أمس الأحد، بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

ونشرت مجلة هاربرز بازار العربية، مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مي، وكتبت:" زواج الممثلة المصرية مي الغيطي من الطبيب البريطاني آندرياس براون مساء يوم الأحد في العاصمة المصرية، القاهرة بفندق سان ريجيس، وذلك في حفل زفاف اقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء.



وتألقت العروس بإطلالتين: فستان فينتج من المصممة الشهيرة فيرا وانغ، وآخر من دار أوسكار دي لا رينتا، وتخبرنا العروس: "لطالما كانت لدي نظرة واضحة لفستان زفافي، تصميم خالد في أناقته، بسيط في تفاصيله، وملكي في روحه".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل زفاف مي الغيطي، وظهرت فيها وهي ترقص مع عريسها.



ونشرت مي الغيطي، صورة من عقد قرانها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة عريسها والمأذون.



وكانت مي الغيطي أعلنت خطبتها على الطبيب البريطاني أندرياس براون في ديسمبر الماضي، ونشرت صورا مع خطيبها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رسميا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Browm، شكرا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزا".



يذكر أن، مي الغيطي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.



مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب و تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.