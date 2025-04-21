أحمد داش ينشر صورًا من حفل زفاف شقيقه.. ويعلق: سلام يا صاحبي

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد داش جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لشقيقه كريم الذي احتفل بزفافه قبل أيام في مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر.

وظهر داش في بعض الصور إلى جوار شقيقه، وعلق "سلام يا صاحبي".

كان شهر أبريل الجاري، شهد احتفال كريم داش، بزفافه على هايدي الخولي، من خارج الوسط الفني، بمدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وذلك بعد أيام قليلة من عقد قرانهما في القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم شقيقه الفنان أحمد داش، وشقيقته دينا والفنان محمد الشقنقيري، إلى جانب عدد من أفراد العائلة.

ويشارك الفنان أحمد داش في موسم أفلام عيد الفطر بفيلم نجوم الساحل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.