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نرمين الفقي وسلاف فواخرجي وفيفي عبده.. 11 صورة للنجوم يحتفلون بشم النسيم

06:58 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي ودنيا عبدالعزيز وخالد زكي
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    خالد زكي وبوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    رانيا وعبير فريد شوقي وبوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    سلاف فواخرجي وبوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي ونرمين الفقي
  • عرض 11 صورة
    نرمين الفقي وبوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    سلاف فواخرجي ونرمين الفقي وبوسي شلبي
  • عرض 11 صورة
    بوسي شلبي وسلاف فواخرجي
  • عرض 11 صورة
    وائل رمضان وسلاف فواخرجي وبوسي شلبيي
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القاهرة- مصراوي:

شاركت المذيعة بوسي شلبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، عددًا من الصور والفيديوهات تجمعها بنجوم ونجمات الفن، احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.

وظهرت بوسي مع رانيا فريد شوقي، عبير فريد شوقي، سلاف فواخرجي، وائل رمضان، خالد زكي، نرمين الفقي، دنيا عبدالعزيز، نبيلة عبيد وفيفي عبده.

وعلقت بوسي على الصور: "أحلى ناس"، كما كشفت عن تناولهم فطيرة شم النسيم، والأسماك المملحة والمدخنة، والبيض الملون.

وفي فيديو آخر، رحبت بوسي بـ سلاف وزوجها وائل، معبرة عن سعادتها بوجودهم في مصر، ليرد الثنائي أن مصر دائما منورة بأهلها.

يحتفل المصريون اليوم بأعياد الربيع وشم النسيم، من خلال التواجد في الحدائق العامة وتناول الأطعمة التي يشتهرون بصنعها في مثل هذه المناسبات.

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A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)

شم النسيم أعياد الربيع فيفي عبده بوسي شلبي نبيلة عبيد نرمين الفقي سلاف فواخرجي رانيا فريد شوقي خالد زكي وائل رمضان
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