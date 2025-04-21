نرمين الفقي وسلاف فواخرجي وفيفي عبده.. 11 صورة للنجوم يحتفلون بشم النسيم

القاهرة- مصراوي:

شاركت المذيعة بوسي شلبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، عددًا من الصور والفيديوهات تجمعها بنجوم ونجمات الفن، احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.

وظهرت بوسي مع رانيا فريد شوقي، عبير فريد شوقي، سلاف فواخرجي، وائل رمضان، خالد زكي، نرمين الفقي، دنيا عبدالعزيز، نبيلة عبيد وفيفي عبده.

وعلقت بوسي على الصور: "أحلى ناس"، كما كشفت عن تناولهم فطيرة شم النسيم، والأسماك المملحة والمدخنة، والبيض الملون.

وفي فيديو آخر، رحبت بوسي بـ سلاف وزوجها وائل، معبرة عن سعادتها بوجودهم في مصر، ليرد الثنائي أن مصر دائما منورة بأهلها.

يحتفل المصريون اليوم بأعياد الربيع وشم النسيم، من خلال التواجد في الحدائق العامة وتناول الأطعمة التي يشتهرون بصنعها في مثل هذه المناسبات.