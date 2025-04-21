لم أقصد الإساءة.. زوج الفنانة آية سماحة يعتذر للمصورين

اعتذر محمد السباعي زوج الفنان آية سماحة للصحفيين من خلال منشور عبر حسابه علي موقع فيسبوك، وذلك بعد هجومه وإهانته لعدد من المصورين بسبب تغطية جنازة الفنان الراحل سليمان عيد.

وكتب محمد السباعي عبر صفحته على موقع فيسبوك :"بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله"

بيان:"إن للموت جلالة وقدسية.. وللميت حرمة، فارق كبير بين نقل الخبر وانتهاك حرمة الموت، وفارق كبير بين تقديم التعازي وانتهاك حرمة أهلية المتوفي".

وأضاف:"احترم جميع صحافيين ومصورين مصر والعالم العربي، وأغلبهم تربطني بهم صلة قرابة أو صداقة ، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل".

واستكمل: "ولكن، مؤخرا تحولت الجنازات وقاعات العزاء إلى حالة من حالات التردي الإنساني التي جعلت من الجنازات و التعازي محفلا لانتهاك كل الأعراف والتقاليد والأصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت".

اختتم: "وعلي هذا، لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.. ولكن تعبيرًا عن غضبًا شديدًا لمن خرج عن أصولنا و تقاليدنا وواجب احترام قدسية الميت".