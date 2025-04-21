آية سماحة توجه رسالة لصحفيي ومصوري مصر.. ماذا قالت؟

كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة آية سماحة رسالة تقدير واحترام لكل الصحفيين والمصورين في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بعد الجدل الذي أثير أمس الأحد بسبب هجومها وزوجها على عدد من المصورين المتواجدين في تغطية عزاء الفنان سليمان عيد والذي أقيم مساء السبت 19 أبريل.

وكتبت آية "كل التقدير والاحترام لكل صحفيين ومصوري مصر المحترمين، وكل الاحترام لدورهم دائما كشركاء نجاح، ولم يتم ذكر أي صحفي أو مصور من قريب أو بعيد".

جدير بالذكر أن آية سماحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل الكابتن، أمام الفنان أكرم حسني، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي، سوسن بدر، سامي مغاوري، رحمة أحمد فرج، وئام مجدي، محمد رضوان، ميمي جمال، إخراج معتز التوني.