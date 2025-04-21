من أسرة فنية وهذه أبرز أعمالها.. معلومات عن مي الغيطي

كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة مي الغيطي، مساء أمس الأحد، بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون.

ونشرت مي الغيطي، صورة من عقد قرانها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة عريسها.

مصراوي يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة مي الغيطي:

- تبلغ من العمر ٢٧ عام، وهي مواليد ١٩٩٨.

- هي ابنة الكاتب محمد الغيطي، وشقيقتها الفنانة ميار الغيطي.

- بدأت مشوارها الفني عام ٢٠٠٥، بمسلسل "عواصف النساء".

- من أبرز أعمالها في الدراما: "طايع"، "في كل أسبوع يوم جمعة"، "زودياك"، "مسار إجباري"، "أولاد عايد".

- وفي السينما قدمت عدد من الأعمال منها: "الجزيرة ٢"، "شوجر دادي"، "بنات ثانوي"، "ريتسا".

- منذ أشهر أعلنت مي الغيطي تعرضها لحادث سيارة أثناء تواجدها في تايلاند، وتسبب الحادث في كسر بالحوض.