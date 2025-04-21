هكذا احتفلت مايان السيد بعيد شم النسيم والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من احتفالها بعيد شم النسيم.

ونشرت مايان، صور وفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الدنيا ربيع والجو بديع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سعاد حسني جدا، قمر أوي، قاعدة في مية خيار مخلل، الحلوة، عسل يا مايان".

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.