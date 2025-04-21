بـ"الفسيخ والبصل".. لبلبة "تفرش الملاية في الجنينة" وتحتفل بعيد شم النسيم (صور)

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة لبلبة، بعيد شم النسيم، على طريقتها الخاصة.

وظهرت لبلبة، بمقطع فيديو من احتفالها بشم النسيم عبر حسابها على إنستجرام، وهي تحمل بصل أخضر وعيش وفسيخ"، كما قامت بـ"فرش ملاية" على النجيلة، وتناول وجبة الفسيخ احتفالا بهذه المناسبة.

يذكر أن آخر أعمال لبلبة فيلم "عصابة الماكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي، وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح ومصطفى بسيط، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا وحمو بيكا.