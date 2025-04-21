نسرين طافش تحتفل بعيد شم النسيم على طريقتها.. والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من احتفالها بعيد شم النسيم على طريقتها الخاصة.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم شم نسيم سعيد عليكم يا رب.. شم النسيم يعني فسيخ و رنجة، واللي ما جربهمش في مصر فايتوا كتير،انتوا من جماعة الفسيخ ولا الرنجة؟ ولا لسه ما جربتوهوش".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صحة وهنا وعافية، قمر، ملكة جمال العرب، يوم جميل وطلة قمر، كل عام وانتي حياتك كلها ورود وربيع، أحلى وردة بالربيع، نسرين العسل".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم"الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.