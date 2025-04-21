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"أدعولي أوصل بالسلامة"..نيللي كريم تنشر صورة داخل الطائرة مع رامز جلال

04:44 م الإثنين 21 أبريل 2025

نيللي كريم ورامز جلال

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كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع النجم رامز جلال من داخل الطائرة في أحدث ظهور لها.

ونشرت نيللي، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أدعولي أوصل بالسلامة".

وخاضت نيللي كريم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي".

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير.

نيللي كريم ورامز جلال

نيللي كريم رامز جلال السوشيال ميديا
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