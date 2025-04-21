"أدعولي أوصل بالسلامة"..نيللي كريم تنشر صورة داخل الطائرة مع رامز جلال

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع النجم رامز جلال من داخل الطائرة في أحدث ظهور لها.

ونشرت نيللي، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أدعولي أوصل بالسلامة".

وخاضت نيللي كريم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي".

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير.