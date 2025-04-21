"أدعولي أوصل بالسلامة"..نيللي كريم تنشر صورة داخل الطائرة مع رامز جلال
04:44 م الإثنين 21 أبريل 2025
كتب- هاني صابر:
شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع النجم رامز جلال من داخل الطائرة في أحدث ظهور لها.
ونشرت نيللي، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أدعولي أوصل بالسلامة".
وخاضت نيللي كريم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي".
المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير.
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