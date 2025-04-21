أحمد فهيم في رسالة رثاء لـ سليمان عيد: "مصر كلها زعلانة عليك"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد فهيم، رسالة رثاء لصديقه الفنان الراحل سليمان عيد، الذي غيبه الموت عن عالمنا يوم 18 أبريل.

ونشر فهيم، صورة له بجانب نعش سليمان عيد خلال جنازته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إيه يا سولي يعني خلاص مش هشوفك عند محمد في المكتب نتكلم ونحكي ونهزر، مش هنسافر زي كل سنة مع بعض ونقعد عند حودة بالليل في المركب، مش هنتكلم في التليفون أحكيلك وتحكيلي خلاص كدة خلصت الحكاية".

وأضاف: "على العموم يا حبييي مصر كلها زعلانة عليك سلاما لمن رحلوا وما زال أثرهم بداخلنا، سلام يا صاحبي، اللهم أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة بغير حساب".

ورحل الفنان سليمان عيد، عن عالمنا صباح الجمعة 18 أبريل، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يُذكر أن، سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، وبدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينطلق بقوة عقب مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" إلى جانب النجم عادل إمام عام 1992، ما فتح له المجال لأداء أدوار بارزة في السينما والتلفزيون.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأعمال البارزة من بينها "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام"، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، بإجمالي يزيد عن 150 عملًا فنيًا.

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