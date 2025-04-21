أحدث ظهور لـ هند عبدالحليم.. والجمهور يغازلها (صور)
02:52 م الإثنين 21 أبريل 2025
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة هند عبدالحليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.
ونشرت هند، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، قصة جديدة دي، العسل هند، وردة، أشيك فستان، أحلى هند، القمر كله".
يذكر أن، هند عبدالحليم، احتفلت خلال الشهر الجاري بعيد ميلادها.
كما خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.
فيديو قد يعجبك: