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أحدث ظهور لـ هند عبدالحليم.. والجمهور يغازلها (صور)

02:52 م الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هند عبدالحليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت هند، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، قصة جديدة دي، العسل هند، وردة، أشيك فستان، أحلى هند، القمر كله".

يذكر أن، هند عبدالحليم، احتفلت خلال الشهر الجاري بعيد ميلادها.

كما خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

هند عبدالحليم إنستجرام
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