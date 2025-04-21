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فنانات يتضامنّ مع حملة لإقالة طبيب بيطري متهم بقتل كلب "هاسكي"

02:44 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    صبا مبارك
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    أسماء جلال 2
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    سارة عبدالرحمن
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    أسماء جلال
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    عصام عمر
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    محمد شاهين
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    أمينة خليل
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    ريهام عبدالغفور
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    إياد نصار
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    غادة عبدالرازق
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    تارا عماد
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كتب-مصطفى حمزة:

أعربت عدد من الفنانات، وفي مقدمتهن الفنانة ريهام عبد الغفور، عن تضامنهن مع حملة إلكترونية تطالب بإقالة مسؤول في إدارة الطب البيطري بمحافظة الغربية، على خلفية اتهامه بالتورط في حادثة مقتل كلب من نوع "هاسكي"، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وانضمت إلى الحملة كل من الفنانات أسماء جلال، آية سماحة، وولاء الشريف، حيث شاركن في هاشتاج يدعو لمحاسبة المسؤول عن الحادثة.

ونشرت الفنانة أسماء جلال مجموعة صور لفنانين مع حيواناتهم الأليفة، من بينهم: يسرا، غادة عبد الرازق، ويجز، تارا عماد، إياد نصار، محمد شاهين، أمينة خليل، مريم الخشت، سارة عبد الرحمن، صبا مبارك، فيدرا، وعصام عمر.

وكتبت أسماء تعليقًا مؤثرًا جاء فيه: "الرأفة بالحيوان مش مجرد واجب ديني، دي إنسانيتنا. تخيل إن تعاملك مع الحيوان هو اللي بيحدد قد إيه أنت إنسان.. الرحمة والرأفة مش بتتجزأ.. اللي يهون عليه يؤذي روح بريئة ربنا خلقها، ممكن يهون عليه أي كائن حي تاني.. ماينفعش نأذي حيوان لمجرد إنه ضعيف ومش قادر يدافع عن نفسه.. لو مش قادر تساعده، على الأقل ما تأذهوش.. الرحمة بالحيوانات بتعلمنا نكون أحن على بعض كبني آدمين.. الرحمة مش ضعف، دي قوة، وبتقول عنك كتير من غير ما تتكلم.. خليك رحيم، خليك إنسان حقيقي.. واللي يرحم مخلوقات ربنا، ربنا بيرحمه في كل خطوة."

واجتاحت حالة من الغضب والاستياء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إثر انتشار مقطع فيديو يظهر كلبًا من فصيلة الهاسكي في حالة إعياء شديدة، بعد قيام أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بالتحفظ عليه، وقيام مدير الطب البيطري بطنطا بحقنه أدت إلى نفوقه- وفق أحد شهود العيان.. للتفاصيل (القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو)

ريهام عبدالغفور حملة إقالة الطبيب البيطري
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القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
* فنانات يتضامنّ مع حملة لإقالة طبيب بيطري متهم بقتل كلب "هاسكي"