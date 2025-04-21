مي الغيطي تحتفل بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة مي الغيطي، مساء أمس الأحد، بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون.

ونشرت مي الغيطي، صورة من عقد قرانها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بصحبة عريسها.

وكانت مي الغيطي أعلنت خطبتها على الطبيب البريطاني أندرياس براون في ديسمبر الماضي، ونشرت صورا مع خطيبها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رسميا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Browm، شكرا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزا".

يذكر أن، مي الغيطي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" والعمل مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2025.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.