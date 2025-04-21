بملابس صيفية.. ناهد السباعي تنشر صورا مع صديقاتها والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، صورا لها مع صديقاتها خلال استمتاعها بالأجواء الصيفية.

ونشرت ناهد، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد فصح سعيد.. للأصدقاء والعائلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلويات، تحفة، ايه الحلاوة دي، ناهد القمر، أحلى فنانة".

يذكر أن، ناهد السباعي شاركت كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2" بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.