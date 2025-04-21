رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب بجواز سفره المصري على المسرح بأمريكا..ماذا حدث؟

كتب- نوران أسامة:

أحيا الفنان محمد رمضان، مساء أمس الأحد، حفلا غنائيا للمرة الثانية في كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر حساب برنامج et بالعربي، على إنستجرام، مقطع فيديو لرمضان من الحفل، وحمل تعليق: "لحظة مؤثرة في حفل محمد رمضان بكوتشيلا.. أحد المعجبين ألقى بجواز سفره المصري على المسرح، فقام رمضان بتقبيله ووضعه على رأسه، وسط تفاعل كبير من الجمهور".

وظهر بالفيديو قيام محمد رمضان، بإلتقاط "الباسبور" من على المسرح وتقبيله، ووضعه على قلبه وفوق رأسه.

وقدم محمد رمضان في الحفل عددا من الأغاني منها "ملك الغابة" و "يا حبيبي"، وغيرها.

وكان محمد رمضان، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.