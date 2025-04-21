رحمة محسن تشارك أحمد شيبة ومحمود الليثي إحياء حفلات شم النسيم بالنادي الأهلي

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة رحمة محسن، للمشاركة في حفل شم النسيم، المقام مساء اليوم الإثنين، في النادي الأهلي.

المطربة رحمة محسن، تقدم مجموعة من أغانيها في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، في السابعة والنصف، قبل أن تصعد للمشاركة في حفل النادي في فرع مدينة نصر، في التاسعة والنصف.

ويقوم بإحياء حفلات النادي الأهلي، بمناسبة شم النسيم، أحمد شيبة، وأوكا، وفرقة فلكولورينا، في فرّع الجزيرة، في حين يقف على مسرح فرع مدينة نصر حجازي متقال، ورحمة محسن، وفرقة منيب للتراث.

ويقوم المطرب عمر كمال، بإحياء الحفل المقام في فرع الشيخ زايد، بمشاركة فرقة فلكولورينا، و رحمة محسن، ويقدم المطرب محمود الليثي، أغانيه في حفل فرع القاهرة الجديدة، بمشاركة فرقة فلكو لورينا.

المطربة رحمة محسن، قدمت أغاني "غول الأصول"، و"حفلة تنكرية" ،في مسلسل "فهد البطل"، الذي عرض في رمضان الماضي.