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بينهم سليمان عيد.. تركي آل الشيخ يعلق على صورة تجمع أربعة نجوم مصريين راحلين

11:49 ص الإثنين 21 أبريل 2025

نجوم مصريين راحلين

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كتب- هاني صابر:

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صورة تجمع أربعة نجوم مصريين راحليين وهم علاء ولي الدين وحسن حسني وسليمان عيد وهشام سليم.

ونشر آل الشيخ، الصورة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الله يرحمهم كلهم".

يذكر أن، الفنان سليمان عيد رحل عن عالمنا في 18 أبريل 2025، بينما رحل الفنان هشام سليم في 22 سبتمبر 2022، ورحل الفنان حسن حسني في 30 مايو 2020 ، فيما رحل الفنان علاء ولي الدين في 11 فبراير 2003.

نجوم مصريين راحلين سليمان عيد تركي آل الشيخ
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