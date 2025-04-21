بصحبة "Travis Scott وMichael Rubin" تركي آل الشيخ يُمهد لإعلان"حدث تاريخي" بموسم الرياض

كتب- هاني صابر:

حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على حضور الليلة الأولى من عرض WrestleMania 41، والذي انطلق في ملعب "أليجانت" بمدينة لاس فيجاس، وسط حشود جماهيرية ضخمة وترقّب عالمي كبير لهذا الحدث السنوي الأضخم في عالم المصارعة الحرة.

وتتميّز نسخة هذا العام بعودة أساطير WWE إلى الحلبة، وعلى رأسهم النجم المكسيكي راي ميستيريو في مواجهة حماسية ضد غريمه "تشاس بيتس" المعروف بلقب "إل جراند أمريكانو".

كما شارك النجم العالمي جون سينا في نزال اعتُبر من أبرز لحظات الأمسية، حيث واجه كودي رودز، بطل WWE العالمي الموحّد، في مواجهة ذات رمزية عالية اعتبرها المتابعون "تمريراً للشعلة" بين جيلين من أساطير اللعبة.

كما شارك المستشار تركي آل الشيخ عبر منصة "فيسبوك" صورًا جمعته مع النجم العالمي Travis Scott، وعلق: "مع Travis Scott… وأحداث قريبة في المملكة".

ونشر أيضا صورة أخرى برفقة Michael Rubin، رئيس شركة Fanatics، وعلق: "تعاون قريب معهم".

وفي خطوة وصفها بـ"التاريخية"، كشف تركي آل الشيخ، عن قرب الإعلان عن مفاجأة كبرى تمهيدًا لانطلاق موسم الرياض المقبل، واعدًا الجمهور بحدث غير مسبوق على مستوى الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

وصرح "آل الشيخ" في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا والدكتور راكان وأبو سعيد، ذاهبون لتوقيع اتفاقية مهمة جدًا ومفاجأة، ستكون شيئًا تاريخيًا لموسم الرياض، وسنعلن عنها خلال شهر".

ويأتي هذا الإعلان وسط حالة من الترقب والتشويق، خصوصًا أن المواسم السابقة من "موسم الرياض" عودت الجمهور على فعاليات ضخمة وتعاونات عالمية غير متوقعة، مما يرفع سقف التوقعات لما هو قادم في النسخة الجديدة.