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نجل نعيم عيسى لمصراوي: والدي غائب عن الوعي

11:24 ص الإثنين 21 أبريل 2025
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كتب-مصطفى حمزة:

كشف سامي نعيم، نجل الفنان نعيم عيسى، تطورات حالة والده الصحية، إذ يخضع حاليا للعلاج داخل الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

سامي نعيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الوالد حاليا غائب عن الوعي، ومازال على أجهزة التنفس الصناعي".

تابع: "لكن حسب تأكيدات الأطباء، المؤشرات الحيوية تعتبر كويسة، والحالة لا تسوء، دعواتكم بالشفاء".

الفنان نعيم عيسى، الذي كرم في مهرجان القاهرة للدراما، يبلغ من العمر 92 عاما، حيث ولد في يناير عام 1933.

وشارك الفنان نعيم عيسى، في العديد من المسرحيات الشهيرة منها: (ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال)، إلى جانب المشاركة في أفلام: (الجوع، أصدقاء الشيطان، سفر الأحلام، مين فينا الحرامي، سري للغاية، الهلفوت، وتمضي الأيام، إسكندرية ليه، المتسول، الإمبراطور).

ومن المسلسلات التي شارك فيها الفنان نعيم عيسى، ضمير أبلة حكمت، وليالي الحلمية، ولؤلؤ أصداف، و ناس وناس، وسر الأرض، وأيام المنيرة.

سامي نعيم نعيم عيسى الرعاية المركزة
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