رامز جلال يوجه رسالة للجمهور احتفالا بعيد ميلاده الـ 52

كتب- هاني صابر:

وجه النجم رامز جلال، رسالة للجمهور احتفالا بعيد ميلاده الـ 52، إذ أنه من مواليد 20 أبريل 1973.

ونشر رامز جلال، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لكل اللي قالي كل سنة وأنت طيب واللي مقاليش، واللي افتكرني واللي مفتكرنيش، واللي عبرني ومعبرنيش.. بحبكوا حب الشاي بلبن للقراقيش".

يذكر أن، رامز جلال والده المخرج الكبير جلال توفيق، وشقيقه النجم ياسر جلال، وإلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبعد تخرجه من المعهد إلتحق بالجيش وكان في سلاح المشاة.

واشترك في بداياته في عدة أدوار ثانوية منها سهرة تلفزيونية بعنوان (الرجل الطيب)، ثم مسلسل (ناس ولاد ناس)، وبعدها اشترك بمسلسل (حياة الجوهري).

وكان أول عمل قام به أثناء دراسته بالمعهد كان مسرحية (جوز ولوز)، وشارك أيضًا في مسرحية (فيما يبدو سرقوا عبده)، ثم قدم عدة برامج تلفزيونية في شكل كاميرا خفية لاقت نجاحًا مقبولًا.