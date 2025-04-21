الليلة.. ويزو ضيفة "واحد من الناس" في احتفالية أعياد الربيع على قناة الحياة

كتبت- منال الجيوشي

في احتفالية خاصة بمناسبة أعياد الربيع، تعرض في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الفنانة ويزو في سهرة فنية وكوميدية خاصة

وتتحدث ويزو عن مسيرتها الفنية وبدايتها ومن أطلق عليها هذا الاسم، وأمنيتها أن تكون راقصة وعلاقتها بالكيمياء وعلاقتها بوالديها

كما تتحدث عن أمنيتها أن تقدم فوازير رمضان، ومشاريعها في السينما، وتتحدث أيضا عن علاقتها بزوجها وتكشف العديد من المواقف الكوميدية بينهما

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على قناة الحياة