بالصور- روبي تتألق بفستان قصير والجمهور يعلق

شاركت الفنانة روبي جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روبي وهي مرتدية فستانا قصيرا باللون الذهبي، كما تركت شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها التعليقات:" ملكة جمال، نجمة، ما بتكبرش، حبي الأول، النجمة السمراء، أجمل امرأة".



وشاركت روبي رمضان الماضي بمسلسل أخواتي" بطولة نيللي كريم وكندة علوش وجيهان شماشرجي .