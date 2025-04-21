دنيا عبدالعزيز رفقة ابنتها وميرنا نور الدين .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها صورة لها مع ابنتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتم طيبين".

أية سماحة

ظهرت الفنانة أية سماحة بإطلالة مختلفة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

يمنى طولان

هنأت الفنانة يمنى طولان زوجها رجل الأعمال أحمد مسعود، بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب يا روح قلبي".

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وظهرت بدون مكياج.

مروة الأزلي

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية.

ديانا حداد

ظهرت الفنانة ديانا حداد وسط الطبيعة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي سليم

نشرت الفنان مي سليم صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

يارا

هنأت الفنانة يارا جمهورها بمناسبة عيد القيامة المجيد ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "X"، وعلقت: "عيد سعيد وينعاد على الجميع بالخير والصحة والسلام يارب".

بتول حداد

شاركت الفنانة بتول حداد جمهورها صورها جديد لها، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج هادئ.

مدحت صالح

نشر الفنان مدحت صالح صورة له مع قطته من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "بعد محايلة وافقت إني اتصور معاها، شكرًا صوفيا".