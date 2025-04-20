معلومات عن المنتجة سارة خليفة.."طليقة لاعب كرة شهير وارتبط اسمها بـ شاكوش وبيكا"

تصدر اسم المنتجة سارة خليفة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، خلال السطور التالية معلومات عن سارة وعلاقتها بالوسط الفني.

تخطى عدد متابعيها على انستجرام الـ 3 مليون متابع.

بدأت مشوارها الإعلامي عبر قناة ART من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، واستمرت في تقديمه لمدة 3 سنوات.

قدمت برنامج تريند واستضافت خلالة نجوم الأعمال الدرامية.

حرصت على زيارة المشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي يعاني من أزمة صحية منذ سقوطه قبل عدة أشهر، ونشرت صور ومقاطع فيديو معه.

تكرر ظهورها مع مغني المهرجانات حمو بيكا ونظمت حفلات هو بطلها، وقدمت معه عام 2024 برنامج "سارة وبيكا"، واستضافت خلاله المشاهير.

جمعتها علاقة صداقة وعمل مع نجوم المهرجانات، من بينهم عمر كمال وحسن شاكوش، وبيكا، وكانت تستعين بهم في حفلات من تنظيمها في دبي.

تورط اسمها في قضية تزوير توكيل والذي اتهم فيها مطرب شعبي شهير.

كشفت عن عقد قرانها على لاعب كرة قدم شهير في يونيو 2016، قبل إعلان طلاقهما بعد 6 أشهر.

افتتحت مركز تجميل وكانت تستقبل فيه نجوم الفن والمشاهير.