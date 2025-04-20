من 8 إلى 18 مايو.. أسبوع القاهرة للصورة يفتتح دورته الرابعة

كتبت- منى الموجي:

تستعد منطقة وسط البلد لاستضافة الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة Cairo Photo Week الذي تنظمه فوتوبيا تحت شعار "اكتشاف المشهد" في الفترة من 8 إلى 18 مايو المُقبل، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الثقافة.

ويتضمن أسبوع القاهرة للصورة أكثر من 20 معرضا فرديا وجماعيا لمجموعة من المصورين المحليين والدوليين المحترفين، من التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، والمؤسسات الدولية الرائدة في صناعة الصورة، وذلك في 14 موقعا بمنطقة وسط البلد.

كما يستضيف أسبوع القاهرة للصورة خلال فعالياته أكثر من 100 محاضرة وورشة عمل وعروض توضيحية مباشرة بمشاركة خبراء وفنانين من مصر وهولندا والدنمارك، وفرنسا، وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وتونس ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين بالتعاون مع عدد من السفارات منها الهولندية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويسرية والدنماركية والمركز الثقافي البريطاني واتحاد المعاهد الأوروبية.

وقالت مروة أبو ليلة، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة فوتوبيا في بيان صحفي: "يحتفي أسبوع القاهرة بالصورة والفنانين القادرين على التقاط الأفكار واللحظات المؤثرة بعدساتهم، وقد اخترنا أن يكون شعار دورة هذا العام هو (اكتشاف المشهد)، إذ نركز من خلال الأعمال المعروضة والحلقات النقاشية مع الخبراء والمتخصصين على بحث آفاق المستقبل القريب لممارسات ومهنة التصوير الفوتوغرافي القائمة على أفكار ورؤية الإنسان المبدع في عصر الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يطرحها من انخفاض الطلب على أعمال المصورين، فضلا عن التباطؤ الاقتصادي المحلي والدولي".

وأضافت: "أكثر ما يميز أسبوع القاهرة للصورة أنه يستهدف الجمهور العام ويفتح أمامه فرص اللقاء مع مجتمع المصورين المصريين والأفارقة والعرب، والدوليين، ويخلق حالة من التفاعل الثقافي التي تنعكس على الإنتاج الفني سواء للمحترفين أو لصانعي الصور الناشئين"، مضيفة أن برنامج الدورة الرابعة سيغطي مجموعة واسعة من أنواع التصوير الفوتوغرافي لتشمل: الأفلام الوثائقية، والتصوير الصحفي، والسينمائي، والممارسات التجريبية في الأزياء، والطعام، والفن المعاصر، والوسائط الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والإخراج الفني، كما تشمل الفعاليات إلى جانب المعارض محاضرات وبرامج تعليمية تستهدف المحترفين والفنانين الناشئين، وحلقات نقاشية، وجولات تصوير، وعروض أفلام قصيرة، وعروض الصور الثابتة.

وعلى مدار دوراته السابقة، استطاع أسبوع القاهرة للصورة اجتذاب جمهورا واسعا خاصة مع إتاحة دخول المعارض بالمجان، وحضور المحاضرات والمناقشات بأسعار رمزية، ليستقبل العام الماضي ما يزيد عن 35 ألف زائر، بالإضافة إلى 4500 مشارك تعليمي.

ويشارك في أسبوع القاهرة للصورة مدير التصوير السينمائي عبدالسلام موسي، وأحمد هيمن وأيمن عباس وبتول الضوي وعيشة الشبراوي ومحمد بكر وعادل مبارز، والألماني ڤينسيت ڤاندي وبيتر مينزل، والمصور الأرمني الراحل ڤان ليو، وياسر عنوان المعروف بالديناصور، وكريم الحيوان ونرمين همام.