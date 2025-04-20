بالفيديو.. سيرين عبد النور تكشف عن وصفتها لعمل "كحك العيد"

القاهرة- مصراوي

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي تقوم بتحضير "كعك ومعمول العيد" احتفالا بعيد القيامة المجيد

وظهرت سيرين في الفيديو داخل المطبخ، وهي تعد "الكعك" بصحبة زوجها وابنتها وابنها

كما ظهرت سيرين عبدالنور وهي تعد الكعك بإضافة الفستق والتمر، ووجهت سؤال لجمهورها عن الطعم المفضل لهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عرض العام الماضي، وشاركها البطولة: قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج