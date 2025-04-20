بإطلالة صيفية.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "عزمي الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة.

ولاقت الصور تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بحبك خالص يا كوكي"، "إيه الجمال ده"، جميلة"، "أحلى راوية".

يذكر أن، كارولين عزمي خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة ميرنا نور الدين والفنانة صفوة، والفنانة غادة طلعت، وآخرين، وإخراج محمد عبد السلام.

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