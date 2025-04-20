صلاح عبد الله يحتفل بعيد القيامة المجيد: "كل عام وكلنا مصريين"

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان صلاح عبد الله على تهنئة الأقباط المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي يوافق اليوم الأحد.

وكتب "عبد الله" عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إكس": "برغم ما عشته في اليومين اللي فاتوا، لا يمكن يفوتني إني أهنئ إخواتي وحبايبي بعيدهم، عيد القيامة المجيد. عيد سعيد عليكم، وكل عام وكلنا طيبين، وكل عام وكلنا مصريين".

يُذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله شارك في جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، التي أقيمت صباح الجمعة 18 أبريل، وبدا عليه التأثر الشديد، وظهر في حالة من الانهيار أثناء وداعه لصديقه الراحل.

من جانب آخر الفنان صلاح عبد الله شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، من إخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

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