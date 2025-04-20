شمس البارودي عن بعض أعمالها: "اعتزلت وتبرأت واشمعنى أنا اللي بتهاجم"

كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة المعتزلة شمس البارودي لموجة من الانتقادات، بسبب أعمالها السابقة، وذلك عقب هجومها على الفنان محمد رمضان، على خلفية أزمته الشهيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي تعود لعام 2019، حينما تم فصل الطيار من عمله إثر ظهور رمضان في مقطع فيديو من داخل كابينة القيادة لطائرة مدنية.

وقام عدد من متابعي حسابها على فيسبوك بالهجوم عليها، وتذكيرها بأعمالها السينمائية والتي يصفها البعض بالجريئة، لتعلق "أحبابي في الله، هذا آخر ما سأعلق به على هذا الموضوع، ردي على محبة نصحتني بالترفع عن هؤلاء، ولكن طالما قلبي ينبض بالحياة، تعلمنا أن نعين المظلوم على استرداد حقه، وإلا فما فائدة أننا كبرنا وشيخنا كما وصفوني، إن لم نقل كلمة حق؟".

وأضافت: "ولأن القرآن منهج حياة لكل من عرف طريق الله، فكيف نكتم كلمة ترد الظالم عن ظلمه؟ أسعدني وأبهج روحي كمّ من أيدوني برقي وحب خالص لله. لعلنا نكون معًا يوم القيامة على منابر من نور، المتحابين في الله، وأرثي لحال من كانت البذاءة لسان حالهم وقلوبهم، وهم قلة، فليطهّروها بالاستغفار والذكر، كما تعلمنا، قبل أن يكبون على وجوههم يوم القيامة حصائد ألسنتهم، والآن، بإذن الله، أعود لصلاة الليل والقرآن... اللهم تقبل يا كريم".

وفي سياق آخر، ردّت شمس البارودي على إحدى المتابِعات التي تساءلت عن أعمالها الفنية الجريئة قبل اعتزالها، فقالت: "أنا عملت أفلام كل ممثلات السينما المصرية الجميلات عملوها، وعملتها مع كبار المخرجين مش في الخفاء وصرحت من الرقابة، إنتوا كده بتهاجموا كل الفنانات اللي عملوا أدوار مشابهة لما فعلته وكان عمري لا يتعدى الـ ٢٧ عاما، وكثير من الفنانات الجميلات شكلًا حتى من اعتزل بعضهم عملوا أدوار مشابهة، سيحوا بقى الكلام على بعضه وأصبح هجوم على شخصي، ده دليل توترهم وإحساسهم إنهم بينكشفوا وماهجمتوش ليه الوسط كله".

وتابعت: "بلاش نفاق أنا شخصيًا مع اعتزالي وتبرأي من أدوار مع كبار المخرجين كنت أتمنى ألا أمثلها وكثيرات مثلوا شبيها لها، أنا لا أخشى في الحق لومة لائم، اشمعنى أنا اللي بتهاجم وقبلي وبعدي جميلات لبسوا المايوهات واتباسوا".

كانت شمس البارودي هاجمت الفنان محمد رمضان، وتحدثت عن أزمته الشهيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، والتي وقعت قبل سنوات.