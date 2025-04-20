زوجة إبراهيم يسري تحيي ذكرى وفاته بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت مها زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري، ذكرى وفاته والتي تتزامن مع يوم عيد ميلاده.

ونشرت مها صورة أرشيفية عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكتبت: "حبيبي، كل سنة وأنت طيب في الجنة يا حبيبي إن شاء الله، النهاردة عيد ميلادك يا حبيبي، وهو نفس اليوم اللي أنت مشيت فيه، عايزة أطمنك علينا وأقولك إن ربنا أحن علينا من نفسنا، ورحمته وكرمه ملهاش حدود".

وتابعت: "الحاجة الوحيدة اللي لسه بتوجعني هي كسرة قلبي وأنت بعيد عني، بس ربنا حنين، بحبك أوي يا حبيبي".

يُذكر أن الفنان الكبير إبراهيم يسري رحل عن عالمنا في 20 أبريل 2015، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة، ومن أبرز أعماله فيلم "الإرهابي" مع "الزعيم" عادل إمام، مسلسل "حديث الصباح والمساء" بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ليلى علوي، أحمد خليل، عبلة كامل، دلال عبدالعزيز، سلوى خطاب، خالد النبوي.

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