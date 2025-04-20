عمرو سلامة عن الفن: "الشغلانة دي فعلا غدارة"

كتبت - سهيلة أسامة:

خرج المخرج عمرو سلامة عن صمته وتحدث عن الواقع الصعب الذي يعيشه كثير من الفنانين، وعن أجور العاملين في هذه الصناعة.

وكتب سلامة عبر حسابه على "فيسبوك": "فيه ثلاث ممثلين راحلين من نجوم الصف الثاني، كان حظي حلو إني اشتغلت معاهم قبل وفاتهم، وكنت من عشاقهم، لما دردشنا وفتحنا قلبنا لبعض، اكتشفت إنهم كانوا مش مستريحين ماديًا، وبيشتكوا من ضعف أجورهم، وإنهم في الأغلب بيقبضوا باليوم".

وأضاف: "واحد فيهم مات كان محتاج عملية مهمة في عينه ومكانش معاه فلوس لإن حتى بعض أجوره مش عارف يحصلها، وكان محرج يطلب من حد مساعدة، والشخص ده بالذات أنا كنت شايفه من رموز الكوميديا والنقاش ده حصل بنا قبل وفاته بشهور قليلة جدا".

وتابع: "الناس عندها انطباع إن كل الفنانين أجورها ضخمة ومستفزة، لكن الواقع إن اللي بياخذوا أجور كبيرة هم ١٠٪؜ فقط من العاملين في الصناعة دي، ٩٠٪؜ من العاملين أجورهم بالنسبة لمجهودهم تعتبر مش كبيرة بالمقارنة بمهن ثانية كثير مافيش عليها نفس تسليط الضوء".

وأوضح: "ده غير بقى إن معظم طاقم العمل من فنيين وعمال وضعهم أصعب، ولا عندهم تأمين صحي ولا عندهم قدرة حتى يشتكوا من طول ساعات عمل ومعاملة السخرة وتأخير أجور وأحيانًا نصب واحتيال لأنهم بيشتغلوا من غير عقود".

واختتم حديثه قائلًا: "صديق عزيز فنان، قريب كنا بنحكي مع بعض عن قصص شبه دي، وعن فنانين كمان كانت نجوم ودلوقتي بيستلفوا، وقالي جملة رنت في ودني: (الشغلانة دي غدارة)، وهي فعلا غدارة، الكلام ده ليس لاستدرار عطف أو شفقة، لكن لتصدير صورة واقعية لجمهور عريض شايف الشغلانة هلس وحرام ورفاهية ولهو، ودي قناعات يمكن صعب تغييرها لأنها متناسقة مع نظرة محافظة ما، لكن وكمان باصص بغضب لناس فاكر إن كلهم الدنيا بتمطر عليهم فلوس، لكن في الحقيقة غالبيتهم بيعانوا، يمكن ساعات أكثر منهم بكثير".

يذكر أن المخرج عمرو سلامة ينتظر طرح مسلسل "بريستيج" على منصة "يانغو بلاي" يوم 24 أبريل الجاري، بطولة محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب.

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