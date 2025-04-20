لقاء سويدان تحتفل بعيد القيامة في دير المحرق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة لقاء سويدان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد القيامة المجيد، وحرصت على التقاط الصور التذكارية من داخل دير المحرق في محافظة أسيوط.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت:

"عيد قيامة مجيد لأصدقائي وزملائي وجيراني الغاليين، من داخل دير المحرق، أول مكان اختبأت فيه السيدة مريم والسيد المسيح عليهما السلام في أسيوط، كل الشكر للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والأنبا بيجول، وقيادات أسيوط".

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، عرض لها مؤخرًا مسلسل "الوصفة السحرية"، وتدور أحداثه حول المشكلات الزوجية.

ويشارك في بطولة المسلسل شيري عادل وهيدي كرم وعمر الشناوي وبسمة داود.

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