عبدالله الرويشد يغادر الكويت لاستكمال رحلة العلاج في ألمانيا

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن سفر الفنان عبدالله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج وإجراء فحوصات طبية.

ونشر حساب روتانا صورة للفنان الرويشد عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام"، وكتب الحساب: "سفير الأغنية عبدالله الرويشد يغادر الكويت إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج وإجراء فحوصات طبية، دعواتنا لك بالشفاء العاجل، وترجع بالسلامة يا بو خالد".

يُذكر أن عبدالله الرويشد ملحن ومطرب كويتي من مواليد عام 1961، بدأ حبه للغناء منذ الصغر، تعلم العزف على آلة العود بفضل شقيقه الملحن محمد الرويشد، وفي عام 1980، أصدر أولى أغنياته التي حملت اسم "أنا سهران".

طرح خلال مشواره الفني حوالي 35 ألبومًا، منها "مسحور"، "ليلة عمر"، "تصور"، "وينك"، و"آه يا زمن".

وكان عبدالله الرويشد تعرض مؤخرًا لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى بعد تعرضه لإجهاد شديد.

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