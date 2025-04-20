الفنان السوري بديع البغدادي يخضع لعملية قلب مفتوح

كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان السوري بديع البغدادي لأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى ليخضع لعملية قلب مفتوح.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن تعرض الفنان بديع البغدادي لأزمة صحية، طالبة من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت النقابة صورة أرشيفية للفنان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وكتبت: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان بديع البغدادي بعد إجراء عملية قلب مفتوح. وهو الآن في منزله معافى يا رب".

يُذكر أن نقابة المهن التمثيلية السورية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي بسبب دعمها للنظام السوري السابق قبل سقوطه.

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