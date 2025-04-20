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رانيا يوسف ضيفة برنامج "كلام الناس" على "MBC مصر"

02:31 م الأحد 20 أبريل 2025

رانيا يوسف

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كتبت- نوران أسامة:

تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي يُعرض عبر قناة "MBC مصر"، مع المذيعة ياسمين عز، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "MBC مصر" عبر موقع "إنستجرام" ملصق دعائي للحلقة، وعلق "النجمة رانيا يوسف في ظهور خاص لها، أسرار وتفاصيل لأول مرة، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس الساعة السادسة مساءً."

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، من بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وغادة إبراهيم، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.

رانيا يوسف

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رانيا يوسف برنامج كلام الناس MBC مصر
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