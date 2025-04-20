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إليسا تهنئ متابعيها بعيد القيامة المجيد

01:45 م الأحد 20 أبريل 2025

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كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة إليسا تهنئة لمتابعيها بمناسبة عيد القيامة المجيد، الذي يوافق اليوم الأحد 20 أبريل.

ونشرت إليسا صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "أتمنى لك ولأحبائك عيد فصح سعيد، أتمنى أن يمتلئ منزلك بالفرح، وقلبك بالإيمان، وحياتك بالبركات التي لا نهاية لها".

يذكر أن الفنانة إليسا طرحت قبل عام تقريبا، وتحديدا في مايو 2024، ألبوم غنائي جديد بعنوان "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

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