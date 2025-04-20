ريهام عبدالغفور تتصدر تريند "جوجل" بردها على متنمرين بعد فيديو جمعها بطفلة "ظلم المصطبة"

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور تريند محرك البحث "جوجل"، بردها على متنمرين كتبوا تعليقات سلبية على مقطع فيديو شاركته عبر موقع تيك توك، مع طفلة مسلسل ظلم المصطبة الذي عُرض في رمضان 2025.

وكتبت ريهام في تعليقها: "ممكن تتناقشوا في موضوع إني كبرت وعجزت، وشكلي بقى عنده ٧٠ سنة في حتة غير صفحتي، عشان مشاعر أولادي بتتأذي لما يشوفوا إن أمهم بيتم التنمر عليها علشان حاجة مش في إيدها".

يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة".

مسلسل ظلم المصطبة تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في حياة الناس.

"ظلم المصطبة" من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، وإخراج هاني خليفة، وبطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة.

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