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مروان بابلو وجينيفر لوبيز يشاركان في إحياء حفلات "كورنيش جدة"

01:01 م الأحد 20 أبريل 2025
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    بابلو مؤدي اغاني الراب
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    جيفر لو بيزفي جدة
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    جنيفر لو بيز
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    بابلو
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كتب- مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، للمشاركة في الحفلات المقامة ضمن فعاليات سباق السيارات المقام تحت عنوان "كورنيش جدة 2025".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو يشارك في الحفلات، إلى جانب نخبة من أهم النجوم العالميين، وفي مقدمتهم جينيفر لوبيز، وفريق الموسيقى الإليكترونية " "Major Lazer Sound System".


وطرح مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، خلال عيد الفطر 2025، 4 أغاني، بينها: "غنيمة"، "لماذا"، و"بونو".

مروان بابلو فعاليات سباق السيارات كورنيش جدة 2025 جينيفر لوبيز
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