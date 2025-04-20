مروان بابلو وجينيفر لوبيز يشاركان في إحياء حفلات "كورنيش جدة"

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، للمشاركة في الحفلات المقامة ضمن فعاليات سباق السيارات المقام تحت عنوان "كورنيش جدة 2025".

مؤدي أغاني الراب مروان بابلو يشارك في الحفلات، إلى جانب نخبة من أهم النجوم العالميين، وفي مقدمتهم جينيفر لوبيز، وفريق الموسيقى الإليكترونية " "Major Lazer Sound System".



وطرح مؤدي أغاني الراب مروان بابلو، خلال عيد الفطر 2025، 4 أغاني، بينها: "غنيمة"، "لماذا"، و"بونو".