إعلان

أحمد رزق يعلن وفاة عمته: "دعواتكم بالرحمة والمغفرة"

12:59 م الأحد 20 أبريل 2025

أحمد رزق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد رزق عن وفاة عمته، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب رزق: "توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية الحاجة فاطمة رزق، والدة كل من: الأستاذ الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمهندس مصطفى أبو زيد، والدكتورة ميرفت أبو زيد.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن أحمد رزق شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

أحمد رزق

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين: عيد شم النسيم سعيد على كل أهل مصر (صور)

صلاح السعدني يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

بشرى تهنئ جمهورها بعيد القيامة المجيد وشم النسيم

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب استقبال الأفلام لدورته الـ46

أحمد رزق وفاة عمت أحمد رزق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا