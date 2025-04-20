أحمد رزق يعلن وفاة عمته: "دعواتكم بالرحمة والمغفرة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد رزق عن وفاة عمته، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب رزق: "توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية الحاجة فاطمة رزق، والدة كل من: الأستاذ الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمهندس مصطفى أبو زيد، والدكتورة ميرفت أبو زيد.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن أحمد رزق شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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