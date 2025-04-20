"قلبي موجوع أوي يا أبويا".. نجل سليمان عيد ينعى والده بكلمات مؤثرة

كتبت - نوران أسامة:

نعى عبدالرحمن، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وطلب من جمهوره الدعاء له.

ونشر عبدالرحمن صورة أرشيفية لوالده، وكتب : "أبويا يا أحلى ضحكة في حياتي، إمبارح والنهاردة كل الناس جاتلي ودعيتلك، الحمد لله والشكر لله على نعمة حب الناس ليك".

وأضاف: "متخافش يا حبيبي، أنا كنت واقف راجل وهفضل راجل زي ما علمتني وكبرتني".

وتابع: "قلبي موجوع أوي يا أبويا، بس والله العظيم مطمن إنك في أحلى وأعظم مكان، عند اللي أحن مننا كلنا عليك، وده اللي مصبّر وجعي، بحبك يا حبيبي وسندي وضهري، وحشتني".

أقيم أمس عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي أول أمس الجمعة، وقدم نجوم الفن والإعلام واجب العزاء.

وشهد العزاء، حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة يسرا، الفنانة مي عمر، الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان محمد رياض، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد بدير، الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد، الفنانة هند عاكف، الفنانة ليلى علوي، الفنان إدوارد، الفنان أحمد فهيم، الفنان كريم عفيفي، المنتج هشام جمال، الفنانة ميمي جمال، المخرج خالد يوسف، الإعلامي طارق علام، الفنانة نرمين الفقي، الفنان إيهاب فهمي، الفنان علاء مرسي، المخرج محمد سامي، ميمي جمال، المنتج هشام جمال وغيرهم.

اقرأ أيضًا:

صلاح السعدني يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

بشرى تهنئ جمهورها بعيد القيامة المجيد وشم

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب استقبال الأفلام لدورته الـ46