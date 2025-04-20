إلهام شاهين: عيد شم النسيم سعيد على كل أهل مصر (صور)

كتبت – نوران أسامة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونشرت إلهام مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية، بدعوة كريمة من الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة".

واختتمت رسالتها قائلة: "شكرًا جزيلًا، وكل عام ومصر كلها بخير... وعيد شم النسيم سعيد على كل أهل مصر".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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