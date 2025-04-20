صلاح السعدني يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت - نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنان الراحل صلاح السعدني محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أحيا نجله، الفنان أحمد صلاح السعدني، الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

ونشر أحمد السعدني تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "الذكرى السنوية لأبويا.. أرجو الدعاء، ربنا يرحمك وينور قبرك، ويراضيك، ويكرمك زي ما أكرمتني".

شارك صلاح السعدني في بطولة عدد كبير من الأفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء"، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

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