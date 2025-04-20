إعلان

صلاح السعدني يتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

11:17 ص الأحد 20 أبريل 2025

صلاح السعدني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنان الراحل صلاح السعدني محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أحيا نجله، الفنان أحمد صلاح السعدني، الذكرى السنوية الأولى لوفاته.

ونشر أحمد السعدني تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "الذكرى السنوية لأبويا.. أرجو الدعاء، ربنا يرحمك وينور قبرك، ويراضيك، ويكرمك زي ما أكرمتني".

شارك صلاح السعدني في بطولة عدد كبير من الأفلام منها "الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء"، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

اقرأ أيضًا:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب استقبال الأفلام لدورته الـ46

بالصور.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد القيامة داخل كنيسة السيدة العذراء مريم

0

صلاح السعدني أحمد صلاح السعدني إكس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا