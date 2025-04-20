بشرى تهنئ جمهورها بعيد القيامة المجيد وشم النسيم

كتبت - سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة بشرى جمهورها بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت بشرى مجموعة من الصور، وعلقت قائلة: "كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.. أعياد المصريين لكل المصريين".

يذكر أن الفنانة بشرى شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.