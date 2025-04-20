إعلان

بشرى تهنئ جمهورها بعيد القيامة المجيد وشم النسيم

11:14 ص الأحد 20 أبريل 2025

بشرى تهنئ جمهورها بعيد القيامة المجيد وشم النسيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة بشرى جمهورها بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت بشرى مجموعة من الصور، وعلقت قائلة: "كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.. أعياد المصريين لكل المصريين".

يذكر أن الفنانة بشرى شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

بشرى عيد القيامة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا