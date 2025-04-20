بالفيديو..تركي آل الشيخ يُعلن عن اتفاقية تاريخية ومفاجأة كبرى لموسم الرياض

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيهة، بالمملكة العربية السعودية، عن التجهيز لشيء تاريخي لموسم الرياض هذا العام.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، وقال: "أنا والدكتور راكان وأبو سعيد، الآن في الذهاب لتوقيع اتفاقية مهمة جدًا ومفاجاة، ستكون شئ تاريخي لموسم الرياض وسنعلن عنها خلال شهر".

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